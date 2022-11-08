Erzurum’da "Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi"nin temeli atıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Büyükşehir Belediyesince "Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi"nin temel atma töreni düzenlendi.

Yakutiye ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma töreninde, mehteran ekibi marşlar söyledi.

Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de kentsel dönüşümü en iyi uygulayan belediyelerin başında Erzurum'un geldiğini söyledi.

Güzel, şık, modern, çağdaş ve yaşanabilir şehir ile binalar inşa ettiklerini ifade eden Memiş, "Bir şehirde yapılan tek bir bina bile o şehre değer katar. Onun için bu yapıları çok önemsiyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle gurur duyuyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise durmadan hizmete devam edeceklerini belirterek, gelecek yıl konutları teslim etmeye başlayacaklarını anlattı.

Kentsel dönüşüm kapsamında, yolları genişlettiklerini, park ve bahçeleri, sosyal konutları, cami ve okulları daha belirgin hale getirdiklerini söyleyen Sekmen, hizmetlerin aksamadan devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından dua edilerek konutların temeli atıldı.

Törene, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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