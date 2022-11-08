Ağrı'daki trafik kazasında vefat edenlerin sayısı 8'e yükseldi

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ERZURUM (AA) - Ağrı'da iki tır ile bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında vefat edenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Tutak ilçesinde dün yaşanan kazanın ardından ağır yaralı olarak Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan 77 yaşındaki Muhlise Işık, yaşam mücadelesini kaybetti.

Işık'ın vefatıyla kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

Kazada yaralanan 17 kişi hastanelerdeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi.

Van'dan Ağrı istikametine giden 34 EG 1164 plakalı bir firmaya ait yolcu otobüsü ile biri pancar yüklü iki tırın Tutak ilçe merkezinde karıştığı kazada, alev alan otobüsteki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülmüştü. Kazada 7 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştı.

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