Van depreminde hayatını kaybeden gazeteci Sebahattin Yılmaz mezarı başında anıldı

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ERZURUM (AA) - Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde çöken Bayram Oteli'nde 52 yaşında yaşamını yitiren gazeteci Sebahattin Yılmaz, vefatının 11. yılında Erzurum'da mezarı başında anıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur, Demirören Haber Ajansı (DHA) Erzurum Bölge Müdürü Turgay İpek, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile gazeteciler, DHA muhabiri Yılmaz'ın Erzurum Asri Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Protokol üyeleri ve gazeteciler, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua ederek Yılmaz'ın mezarına çiçek bıraktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'un büyük bir değerini kaybettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Basın emekçisi olarak bilinen Sebahattin Yılmaz kardeşimiz kendi alanında uzmandı. Vefatının 11. yılında kabri başında dua ederek kendisini saygıyla andık. Mesleğine bağlı, özgüveni olan ve tarafsız bir muhabir olan Yılmaz kardeşimizi basın şehidi olarak görüyoruz. İnancımız gereği büyük felaketlerde hayatını kaybedenler, medeniyet anlayışımız gereği şehit sayılıyor. Basın şehidimizi rahmetle anıyoruz. Geride kalanlarına sağlık, afiyet ve hayırlı, güzel ömürler diliyoruz."

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