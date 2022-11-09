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ERZURUM (AA) - Erzurum'da 'Kültür ve Turizm Haberciliğinin Yaygınlaştırılması' paneli düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Erzurum Yeni Medya Derneğince Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde panel düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, kültür ve turizmin belediyelerin de önemli çalışma alanlarından olduğunu söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ise panelin Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen çok kıymetli proje olduğunu belirterek, "Medya deyince yasama, yürütme, ve yargıdan sonraki dördüncü güçtür." dedi.

Almaz, panelin hayırlı olmasını dileyerek, katılımcılara teşekkür etti.

Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli de panele Erzurum olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmalar sonrası tek oturumda düzenlenen panelde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar başkanlığında panelistler, "Gazetecilik etik kurallar ve dezenformasyon", "Kültür haberciliği", Turizm haberciliği", Habercilikte etkin sosyal medya kullanımı" ve "Somut olmayan kültürel miras" başlıklarında sunum yaptı.

Panele Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.



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