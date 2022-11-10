Besicilik merkezi Erzurum'un hayvan varlığı teşvik ve desteklerle artıyor

ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli besicilik merkezlerinden Erzurum'da, devletin sağladığı teşvik ve desteklerle büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı artıyor.

Nüfusunun yüzde 45'inin geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladığı Erzurum'un yüzölçümünün yüzde 63'ü meradan oluşuyor.

Büyükbaş ve küçükbaşta 2 milyona yaklaşan hayvan varlığıyla dikkati çeken kent, Türkiye'nin hayvancılıkta üretim merkezlerinden biri konumunda bulunuyor.

Yapılan yatırımlar ve besicilere yönelik projeler sayesinde Erzurum, geçen yıl büyükbaş hayvan mevcuduyla Türkiye'de ikinci sırada yer aldı.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi Projesi kapsamında geçen yıl 4 milyon lira hibe desteği sağlanan kentin hayvan varlığı artmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, hayvancılıkta özellikle büyükbaşta vatandaşların kazançlı çıktığını söyledi.

Ülkenin kimseye muhtaç olmaması adına üretimleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Akar, "Kendi kendimize yetmek zorundayız." dedi.

Erzurum'un hayvan varlığının desteklerle arttığını vurgulayan Akar, 2009'da 400 binlere kadar inen küçükbaş hayvan varlığının şu anda 1 milyonu aştığını, 500 binlere kadar düşen büyükbaş hayvan sayısının 900 bin civarında olduğunu ifade etti.

- Bitki çeşitliliği et ve süt ürünlerinin lezzetini artırıyor

Erzurum'un geniş meralara sahip olduğunu, hayvanların yılın 4-5 ayı merada otladığını dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Meralarımız iyi sınıfta ve floramız da zengin. Mera üzerindeki bitki çeşitliliğimiz de zengin olduğu için burada otlayan hayvanlardan elde edilen etlerin, süt ve süt ürünlerinin de tat ve aroması çok iyi. Şu anda Erzurum etinin piyasa fiyatı bundan dolayı diğer yerlere göre biraz yüksek çünkü burada meralarımız zengin olduğu için ve bu da ete tat ve aroma kattığı için tercih sebebidir. Aynı zamanda da yem giderini de azalttığı için burada da hayvancılığımız gittikçe artan bir trend içinde."

Yıllık yaklaşık 150-200 bin civarında büyükbaş ve 450-500 bin civarında küçükbaşı il dışına sevk ettiklerini söyleyen Akar, "Biz üretiyoruz, Türkiye'yi besliyoruz." diye konuştu.

Akar, aşı ve hayvan sağlığı çalışmalarıyla buzağı ölümlerinin yüzde 20'lerden yüzde 4-5'lere düştüğüne dikkati çekerek, yıllık 250-260 bin buzağının kayıt altına alındığı düşünüldüğünde bu oranın önemli olduğunu ifade etti.

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