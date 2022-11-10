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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

ERZURUM (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Tunceli ve Iğdır'da törenlerle anıldı.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törende, Vali Okay Memiş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Berat Acar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda devam eden programda günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar ve oratoryo gösterisi yapıldı.

- Ardahan

Ardahan'da Valilik bahçesindeki törende, Vali Hüseyin Öner, Garnizon Komutan Vekili Albay Veli Altınay, Belediye Başkanı Faruk Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

- Iğdır

Iğdır Belediyesi önünde bulunan Atatürk Büstü'ne Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş çelenk sundu.

Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulup ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene kurum amirleri, öğrenciler, askerler, emniyet mensupları, sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Tunceli

Tunceli’de de Atatürk Mahallesi’ndeki Valilik bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Törene, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, protokol üyeleri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Kars

Kars'ta, Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 14. Mekanize Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kentte saatler 09.05’i gösterdiği sırada vatandaşlar ve protokol saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı’nı okudu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda, şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi ve oratoryo gösterisi yapıldı.

- Ağrı

Ağrı'da Abide Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'na Vali Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, il protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Erzincan

Erzincan Belediyesi önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saatler 09.05'i gösterdiğinde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl genelinde resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verildiği program, şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Törene, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ahmet Kasa, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Keman Kurt, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

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