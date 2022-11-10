Öğrenciler ile velileri Erzurum'daki Atatürk Evi ve Müzesi'ni ziyaret etti

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ERZURUM (AA) - Erzurum'daki öğrenciler ile velileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Atatürk Evi ve Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Yukarı Mumcu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tarihi evi ziyaret eden öğrenciler, Büyük Önder'in yatağına gül ve çeşitli hediyeler bıraktı.

Öğrenciler, müze olarak da hizmet veren ve Atatürk'ün 52 gün kaldığı tarihi yapıyı da gezip, buradaki eserler hakkında bilgi aldı.

- Atatürk Üniversitesinin Atatürk'ü anma programı

Atatürk Üniversitesinde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümü münasebetiyle bazı programlar düzenlendi.

Üniversite yerleşkesindeki törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin, Atatürk Gençlik ve Bilim Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren tören, anma programlarıyla devam etti.

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