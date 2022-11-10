Erzurum'da öğrenciler terör örgütlerine karşı bilgilendirildi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da üniversite öğrencileri, terör örgütlerinin faaliyetleri ve eleman kazanma yöntemlerine karşı bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" etkinliği kapsamında 10 gün boyunca Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinde stant kurdu.

Stantta terör, terör örgütlerinin faaliyetleri, eleman kazanma yöntemleri gibi konularda gençleri bilgilendiren polisler, yaklaşık 10 gün süren çalışmalarında 7 bin 500 üniversite öğrencisine ulaştı.

Öğrencilerle samimi diyaloglar kurulan etkinlik verimli geçti.

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