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ERZURUM (AA) - Erzurum'da baroya kayıtlı avukatların mesleki ve akademik gelişimlerine katkı sunulması amacıyla Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Barosu arasında "Eğitim Protokolü" imzalandı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, akademik, bilimsel ve donanımlı alt yapısıyla kurumlar arası işbirliklerine desteğini sürdüren Atatürk Üniversitesi, Erzurum Barosu ile yeni protokole imza attı.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile Erzurum Barosu arasında düzenlenen lisansüstü eğitime yönelik işbirliği protokolü, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Baro Başkanı Talat Göğebakan tarafından imzalandı.



Protokol kapsamında Erzurum Barosuna kayıtlı avukatların, mesleki ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak üzere Atatürk Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlardan faydalanmaları sağlanacak.

Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını kapsayan anlaşma ile lisansüstü eğitim veren enstitüler bünyesinde yer alan ana bilim dallarında açılan lisansüstü eğitim programlarına Atatürk Üniversitesinin belirlediği başvuru şartlarına göre Erzurum Barosuna kayıtlı avukatlar, kurum kontenjanı kapsamında açılacak kontenjanlara başvurabilecek.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı, sivil toplum örgütleri ile yapılan işbirliklerini önemsediklerini, bu amaçla Erzurum Barosu ile yapılan protokolün yararlı çalışmalara vesile olacağını ifade etti.

Bu çalışmaların kente ve üniversiteye katkı sağlayacağını belirten Çomaklı, üniversite kapılarının şehrin her kesimine açık olduğunu ve tüm paydaşlar ile ortak çalışmalar ve işbirlikleri gerçekleştirmekten mutluluk duyacaklarını aktardı.

Baro Başkanı Göğebakan ise protokolün Erzurum hukuk camiasına önemli kazanımlar getireceğini ve üniversitenin akademik birikimini kendi camiaları ile buluşturarak meslektaşlarına önemli bir ivme kazandıracağına vurguladı.

Mesleklerini icra eden avukatların lisansüstü eğitim ile alanlarına yönelik daha fazla akademik ve bilimsel bilgiye sahip olacağına işaret eden Göğebakan, bu sayede uluslararası alanda gerçekleşen gelişmeleri yakından takip edeceklerini kaydetti.

Göğebakan, Rektör Çomaklı’ya iş birliğine gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

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