Atatürk Üniversitesi hayvan sağlığı hizmetlerini besicilerin ayağına götürüyor

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ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi, Hayvan Hastanesi Gezici Hizmet Aracı ile Erzurum kırsalındaki besicilere sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen ve Veteriner Fakültesi işbirliğinde yürütülen "Erzurum Kırsalında Yetiştirilen Çiftlik Hayvanlarında Görülen Hastalıkların Araştırılması" projesi kapsamında, akademisyenler ile öğrenciler, hizmet aracıyla kırsal mahalleleri dolaşıyor.

Talepler doğrultusunda İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli olarak kırsal mahallelere giden ekip, hayvanlarının genel sağlık taramalarını yapıyor.

Veterinerlik Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Uğur Ersöz, durumu iyi olmayan vatandaşlara yardımcı olmak ve öğrencileri hastaya ulaştırmak adına her hafta kent kırsalını ziyaret ettiklerini söyledi.

Projenin üç yıldır devam ettiğini belirten Ersöz, "Şu ana kadar birçok köy gezdik. Köylülerden olumlu tepkiler alıyoruz. İmkanı olmayan veya ulaşım sıkıntısından dolayı hayvan hastanesine gelemeyen vatandaşın ayağına doktor ve hizmet geldiği için çok memnun oluyorlar." dedi.

Öğrencilerden Ravzanur Baltacı, okulda gördükleri dersleri gezici klinikle köylerde uygulamalı olarak öğrendiklerini anlattı.

Yarbaşı Mahalle Muhtarı Aytekin Ateş de hayvanlarını ücretsiz muayene eden akademisyenlere teşekkür etti.

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