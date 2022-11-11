Erzurum Diplomasi Akademisi'nin 7. yıl açılış programı yapıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle başlatılan, lise, üniversite ile lisansüstü öğrencilerine yönelik eğitim ve kariyer programında hizmet veren Erzurum Diploması Akademisi'nin 7.yıl açılış programı gerçekleştirildi.

Erzurum Diplomasi Akademisi Danışmanı Dr. Cihangir İşbilir, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen akademinin açılışında yaptığı konuşmada, 7 yıl önce Erzurum'da başlattıkları akademinin, içerik ve uygulama usulü açısından orijinal bir proje olduğunu söyledi.

Sabırla ve kararlılıkla uyguladıkları programın çok güzel ve başarılı sonuçlar doğurduğunu ifade eden İşbilir, "Türkiye'nin her yerinden akademiye katılan liseden doktora öğrencisi seviyesine kadar binlerce arkadaşımız kısa sürede önemli mesafeler elde ettiler." dedi.

İşbilir, bu başarın arkasında samimiyet, kararlılık ve takip konularının olduğunu belirterek, bir başka yönüyle "uyandırma servisi" diye tanımladıkları çalışmalarının aynı zamanda bir farkındalık hareketi olduğunu vurguladı.

Teyakkuza vesile olacak her yöntemi kullanarak 'ferdi kariyer rehberliği' de yaptıkları eğitim modelinin odak noktasında ise diplomasinin bulunduğunu anlatan İşbilir, şöyle konuştu:

"Bir şemsiye kavramı olan diplomasinin her türünü çalıştığımız ve bölge uzmanlıklarıyla da derinlik kazandırdığımız müfredatımızı sürekli özelleştirerek dinamik, yoğun ve canlı bir çalışma usulü ile katılımcıları zorlayarak kabiliyetlerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Zor ama yeni keşiflere yol açan doğru bir metot bu. Başka bir önemli çalışma usulümüz ise 'günlük' ve 'kusursuz' çalışmaya teşvik etmek. Başarının düşmanı özensizlik ve erteleme hastalıklarından kurtulanlar, Diplomasi Akademisi'nde kısa sürede önemli mesafeler katediyor. Günlük ve kusursuz çalışmanın pasif değil aktif bir nitelikte olması yani katılımcıyı üretmeye, yazmaya ve düşünmeye sevk etmesi başarımızın bir diğer sebebi."

İşbilir, en önemli güç ve zenginliklerinin genç nüfus olduğuna işaret ederek, "Gençlerimizin ve yeni nesillerin sosyal bilimler sahasında yetişmesi ve büyük başarılara imza atması ancak bu çalışmalarla mümkün olacak. Sahada ve masada, güçlü Türkiye'nin masasında görev alacak diplomatlar yazarlar, siyasetçiler, haberciler, düşünürler, kültür ve sanat insanları bu programlar sayesinde yetişecek. Özgüvenli, kökenlerine bağlı, medeniyetine ve milliyetine yabancılaşmamış, dünyayı bilen ciddi ve gayretli gençlerimiz için Erzurum Diplomasi Akademisi yepyeni ve sınırları olmayan bir mefkure ve hareket dünyası sunuyor." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat da Erzurum Diplomasi Akademisi'nin önemine değinerek, burada yetişen gençlerin Türkiye'nin geleceğinde önemli rol alacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından akademi bünyesinde yer alan koordinatörler çalıştıkları alanlarla ilgili sunumlar yaptı.

Program sonunda protokol üyeleri, başarılı öğrencilere "sertifika" verdi.

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