HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Erzurum'da partisinin "Halk Buluşması"na katıldı:

ERZURUM (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Erzurum'un Karayazı ilçesinde partisinin "Halk Buluşması"na katıldı, esnafı ziyaret etti.

Buldan, Karayazı'da esnaf ziyaretinin ardından parti binasının il başkanlığı önündeki konuşmasında, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Gittikleri her yerde aynı coşkuyla karşılandıklarını ifade eden Buldan, "6'lı masada da bize saldıranlar var. Dün Ardahan'da bir açıklama yaptım. Bunun üzerine bana bir cevap yazdılar. Söylemeye devam edeceğiz. Bu ülke faili meçhulleri, köy yakıp yıkmaları unutmadı, unutmayacak. Biz artık 90'lı yılları yaşamak istemiyoruz." dedi.

Buldan, demokrasi, barış ve adaletten yana olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"2 ittifak var, bu iki ittifakın başta Kürt sorunu olmak üzere ülkenin sorunlarını asla çözecek bir yerden baktığını görmüyoruz. Her iki ittifak, Alevi, Kürt demokrasi, kadın ve gençlerin sorunları ile geleceğine dair hiçbir somut adım atmadılar ve bunlara dair somut proje ortaya koymuyorlar. Başta Kürtler, bu ülkede ötekileştirenler, bu iki ittifaka mahkum ve mecbur değildir. Bizim üçüncü yolumuz var. Emek ve özgürlük dediğimiz yeni bir ittifakımız var. Bunun içinde demokratik siyaset yapan HDP ve diğer partiler var. Seçimlere bunlarla hazırlanıyoruz.”

Pervin Buldan, daha sonra parti binasını ziyaret ederek, partililerle görüştü.





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