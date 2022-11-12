Erzurumspor FK-Adanaspor maçının ardından

ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 3-2 yenen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Muzaffer Bilazer, kazanmak zorunda oldukları maçta galip gelmeyi başardıklarını söyledi.

Muzaffer Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adanaspor'da hoca değişikliği olduğunu ve geçen hafta farklı bir sistemle oynadıklarını hatırlattı. Bu sistem üzerinde antrenmanda çalıştıklarını bildiren Bilazer, "Biraz baskılı başlamak istedik. Sadece bir stoperi bazen boş bırakacaktık. Arka tarafın markajı çok önemliydi bugün. Çünkü kontraataklarda sıkıntı çıkarabilecek bir takımdı. Onları dönem dönem iyi yaptık ama ilk yarısında bir iki tane pozisyon versek de oyunun üstünlüğü bizdeydi. Birkaç tane çok net pozisyon yakaladık. Bir türlü skor avantajını elimizde bulunduramadık." dedi.

Bilazer, ikinci yarıya tempolu başlamak istediklerini ancak olmadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yediğimiz golden sonra ayağa kalkmak önemliydi. Bazen yaşadığın şeyler değil, ondan sonra yaptığın işler önemlidir. Bugün takımım bunu yaptı, Takımımı kutluyorum. Maçın son bölümünde oyuncu değişikliği yaparak sistemi değiştirmek zorunda kaldık. Biraz daha orta sahayı boşalttık ama forveti ve kanatları güçlendirmek zorundaydık. Bunu başardık ve skoru elde ettik. Önemli olan bugün kazanmaktı çünkü psikolojik anlamda da zor bir durumdaydık. Camiamız çok zor günlerden geçiyor. Bazı mecburiyetlerimiz var. Bunu camianın çok iyi anlaması lazım. Onlar takımın daha iyi olması ve daha çok puan kazanması yönünde eleştiri yapıyorlar. Buna katılıyorum ama bizim içeride ne yaşadığımızı da bilmiyorlar. Sessiz savaş veriyoruz."





- Eyüp Arın: "Bazen işler ters gittiğinde toparlayamayabiliyorsunuz"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın ise Erzurumspor'un çok yetenekli ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu ifade ederek, "Bazen işler ters gittiğinde toparlayamayabiliyorsunuz. Biz onların bu derece yetenekli bir o kadar da tecrübeli oyunculardan kurulu olduğunu biliyorduk. Biz de inişli-çıkışlı bir grafik çiziyorduk. En azından bunu sonlandırmak için buraya gelmiştik. Deplasmandan hiç galibiyetimiz yoktu. Belki Erzurum'un bu durumundan yararlanırız diye düşünüyorduk." diye konuştu.

Dengeli ve kontrollü giden bir 15 dakikadan sonra yakaladıkları bir pozisyon olduğunu ifade eden Arın, şöyle devam etti:

"İlk yarı çok dengede bir müsabakaydı. İkinci yarı bizim attığımız golden sonra oyun biraz daha canlandı. Tabii Erzurumspor'un deneyimli ayakları bizim maçı kaybetmemize neden oldu. Oyuncularıma hatalarımızı söyleyerek, çalışarak gidermeye çalışacağız. Maçı yöneten hakemi kutluyorum. Mücadele veren her iki takımı da kutluyorum."

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