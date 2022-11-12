Doğu Anadolu'da "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Ağrı ve Erzincan'da, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ülke genelinde gerçekleştirilen "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı.

Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Kazım Karabekir Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen tatbikat, 18.57 itibarıyla "Çök, kapan, tutun" hareketinin uygulanmasıyla hayata geçirildi.

Tatbikata, Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, AFAD Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç ve öğrenciler katıldı.

Tatbikat sonrası Vali Memiş, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda çeşitli kurumların açtığı stantları ziyaret ederek, ekiplerle fotoğraf çektirdi.

- Kars

Kars'ta da 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57'de "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı.

Gençlik Merkezi'ndeki tatbikat, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Merkezin oturma alanında bulunan vatandaşlar ve Vali Öksüz, deprem uyarısının gelmesiyle bulundukları masanın yanında çök, kapan, tutun hareketini yaptı.

"Tatbikat sona erdi" anonsuyla içerdekiler kontrollü bir şekilde tahliye edildi.

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Öksüz, tatbikatı başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu tatbikatlarla afete karşı dayanıklı toplum oluşturmaya çalıştırdıklarını belirten Öksüz, şunları ifade etti:



"Yapılan tatbikatla afete karşı koyabilme kapasitemizi test ettik. Afetler hayatımızın gerçeği. Onun için afetlere karşı önlem almak, eğitim faaliyetlerini yürütmek ve böylece ülkemizde vatandaşlarımız arasında farkındalık yaratmak çok önemli. 2022 yılında Kars genelinde 174 tatbikat yaptık. Bu tatbikatlara da yaklaşık 125 bine yakın vatandaşımız katılmış oldu."

Tatbikat öncesi kent merkezinde AFAD ekiplerinin kullandıkları malzemeler sergilendi, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

- Ardahan

Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Ardahan Öğretmen Evi'nde gerçekleştirilen tatbikata, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkan Vekili Mustafa Badem, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, AFAD İl Müdürü Mehmet Nuri Değişman, vatandaş ve öğrenciler katıldı.

AFAD ekipleri, tatbikat öncesi vatandaşların neler yapması gerektiğine ilişkin bilgi verdi.

Tatbikatın başlamasıyla Vali Öner ve beraberindekiler ile vatandaşlar, çök, kapan, tutun hareketini yaptı.

Tatbikat sonrası Vali Öner, çeşitli kurumların açtığı stantları gezdi. Öner, tatbikatın farkındalık amacıyla yapıldığını belirterek, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

- Tunceli

Tunceli'de de Vali Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla Munzur Erkek Öğrenci Yurdu'nda deprem anı tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatın başlamasıyla Vali Özkan ve beraberindeki öğrenciler, "çök, kapan, tutun" tekniğini uyguladı.

Vali Özkan, tatbikat sonrası yaptığı konuşmada, Tunceli'nin birinci derece deprem bölgesi olduğunu ifade ederek, "Her zaman depreme hazırlıklı olunması gerekiyor. Deprem anında ne yapacağımızı ve nasıl hareket edeceğimizi bilmeliyiz." dedi.

- Ağrı

Ağrı'da da Valilik önünde "Çök, Kapan, Tutun" tatbikatı yapıldı.

Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ile alanda bulunan AFAD, itfaiye, çeşitli STK'lar ve Kızılay stantlarını gezdi.

Yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Varol ve Sayan, tatbikatın sonunda Kızılay'ın sağladığı çay ve çorbaları katılımcılara ikram etti.



- Erzincan

Erzincan'da Vali Mehmet Makas, il protokolü ve diğer ilgili birimlerin katılımıyla İl Afet Acil Durum Müdürlüğü binasında tatbikat gerçekleştirildi.

AFAD yetkilileri deprem anında yapılması gerekenler konusunda katılımcıları bilgilendirdikten sonra ikazın verilmesiyle "çök, kapan, tutun" hareketi yapıldı.

Tatbikatın ardından doğal afetlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Vali Mehmet Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzincanlıların depremlerle birlikte büyük acılar yaşadığını söyledi.

Depreme hazırlıklı olmak ve insanlarda bilinç düzeyini artırmak amacıyla bu tatbikatın yapıldığını belirten Makas, yılın Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini anımsattı. Makas, kentte bu tarz tatbikat ve eğitimlerin devam edeceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Makas ve beraberindekiler AFAD İl Müdürlüğü bahçesinde arama-kurtarma ekipleri tarafından açılan stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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