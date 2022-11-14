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Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Doğu Anadolu'da buzlanma oluştu

AA

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Doğu Anadolu'da buzlanma oluştu

ERZURUM (AA) - Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da buzlanma meydana geldi.

Gece sıcaklığın sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü Erzurum'da araçların camları buz tuttu.

Soğuk hava nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda buzlanmalar oluştu.

- Çalı Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

Termometrelerin gece sıfırın altında 7,7 dereceyi gösterdiği Kars'ta da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Araç camlarının buz tuttuğu kentte, bitkiler kırağıyla kaplandı. Bazı sürücüler araçlarını, üzerini battaniye ve halı ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

İl merkezi ile Digor ilçesi arasında bulunan 2 bin 237 rakımdaki Çalı Gölü'nün yüzeyi de buzla kaplandı.

Vatandaşlardan Adem Alp, havaların soğumasıyla kentteki akarsular ile göletlerin donmaya başladığını anlattı.

- Ardahan-Şavşat yolunda sis

Ardahan'da da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 1 olarak ölçüldü.

Soğuk havanın yanı sıra kentin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zaman zaman güçlük çekiyor.

- Ağrı

Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 3,7 derece ölçüldü.

Soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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