Aşırı kilolarından kurtulunca takım elbise hayali gerçek oldu

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ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 140 kiloya ulaşan tip 2 diyabet hastası Canatan Adem Güneş, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan "gastrik baypas" ameliyatı ve spor sayesinde 67 kilo verdi.

Kentte yaşayan 44 yaşındaki 2 çocuk babası Güneş, yaklaşık 6 yıl önce 140 kilogram olması ve buna bağlı tip 2 diyabet hastalığının ilerlemesi üzerine Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi genel cerrahlarından Doç. Dr. Erdem Karadeniz'e başvurdu.

Vücut kitle endeksi tetkikinde "süper obez" tanısı konulan Güneş, bir süre takip ve diyet sonrası Karadeniz ve ekibince ameliyata alındı.

Ameliyatta mide ve ince bağırsakların bir kısmı devre dışı bırakılan "gastrik baypas işlemi" yapılan Güneş, operasyon sonrası 35 kilo verdi.

Obezite ile mücadeleyi diyet ve yüzme sporuyla sürdüren Güneş, bu süreçte 32 kilo daha verip 73 kiloya kadar düştü.

Annesini aşırı kilo ve şeker hastalığından kaybeden Güneş, spor ve ameliyatla kilosundan kurtulup hayalindeki elbiseleri giymenin sevincini yaşıyor.

- "İlaçlardan ve fazla kilolarından kurtuldu"

Doç. Dr. Karadeniz, AA muhabirine, ciddi kilo ve buna bağlı şeker hastalığı olan Güneş'in vücut kitle endeksi ölçümlerinde "süper obez" olduğunun görüldüğünü belirterek, "Hastamıza 'gastrik baypas' işlemi yapıldı. Ameliyattan sonra hastamız şeker hastalığından, ilaçlardan ve fazla kilolarından kurtuldu." dedi.

Tip-2 diyabet hastalığının uzun süreçte organlara ciddi hasar verdiğini ve ölüme sebep olduğunu vurgulayan Karadeniz, şunları kaydetti:

"Hastamız, şeker hastalığından annesini kaybetmiş. Bu ameliyatı olmasaydı ilerleyen süreçte başına benzer sonuçlar gelebilirdi. Şeker hastalığı dediğimiz şey 'metabolik sendrom' yani obeziteye bağlı gelişen durum. Tip 1 diyabet hastalarına kesinlikle bu ameliyatı önermiyoruz. Özellikle tip 2 diyabet hastalarında genellikle aşırı ve yanlış beslenmeden kiloya bağlı hastalık da gelişiyor."

- "Yüzme sporuyla fazla kilolardan kurtuldum"

Canatan Adem Güneş de 2016'da 140 kiloya kadar çıktığını ve kilosu ile şeker hastalığı yüzünden hayatını zorlukla sürdürdüğünü ifade etti.

Diyet ve kontroller sonrası ameliyat olduğunu anlatan Güneş, "2016'da yapılan ameliyat sonrası ilk ay 35 kilo verdim, vücutta müthiş değişim oldu. Ameliyat sonrası özellikle spor çok önemli. Yüzme sporuyla fazla kilolardan kurtuldum. Şeker hastasıydım, insülini de bıraktım. Şimdi çok iyiyim." diye konuştu.

Güneş, obezite ve şeker hastalığının ailede irsi olduğunu dile getirerek, kendisinden sonra teyzesi ile çocuklarının da ameliyatla fazla kilodan kurtulduğunu söyledi.

Doç. Dr. Karadeniz ve ekibine teşekkür eden Güneş, "Önce Allah sonra doktorlar sayesinde anemin kaderini yaşamadım. Tek hayalim takım elbise giymekti, fazla kiloları verdikten sonra ilk işim takım elbise giymek oldu. Tip-2 diyabet hastaları hiç beklemesin, obezite cerrahi polikliniğe gelip destek alsın. Hayatımı yeni yeni yaşamaya başlıyorum. Kızım bile artık bana rahatça sarılabildiğini söylüyor, bu sevinçlerin en büyüğü." dedi.

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