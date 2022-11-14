Erzurum'da lise öğrencileri resim sergisiyle diyabete dikkati çekti

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ERZURUM (AA) - Erzurum’da Dünya Diyabet Günü nedeniyle lise öğrencileri resim sergisi açtı.

Adnan Menderes Anadolu Lisesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde MNG Alışveriş Merkezi'nde açılan sergiye vatandaşlar ilgi gösterdi.



Etkinlikte, bilgilendirme standı, resim sergisi ve sağlıklı beslenme masası oluşturuldu.

Program Koordinatörü ve Adnan Menderes Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Yanık, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde farkındalık oluşturmak için etkinlik yaptıklarını söyledi.



Öğrencilerin görsellerde farklı slogan cümleler oluşturduğunu ifade eden Yanık, diyabet farkındalığı için bir koşu etkinliği de düzenleneceğini belirtti.

"Diyabetin Farkındayım" temasıyla vatandaşların bilgilendirildiği etkinliğe, Aziziye Kaymakamı Abdülkadir Çelik, İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Sefa Bilici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, Adnan Menderes Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Yanık, kamu kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Gün boyu sürecek etkinlikte, açılan stantta halkı bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için broşür dağıtılacak.

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