Erzurum'da jeotermal seracılığa KUDAKA'dan 3 milyon lira destek

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Aziziye Belediyesinin "Termal Domates Serası Yenilenebilir Enerji Projesi"ne Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından (KUDAKA) 3 milyon lira destek verildi.

KUDAKA açıklamasına göre, ajans binasında düzenlenen destek sözleşmesinin imza törenine, Ilıca Termal AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, işletme yetkilileri ve ajans personeli katıldı.

Aziziye'deki jeotermal domates serasının ısı tedariki için güneş enerjisinden faydalanılması üzerine kurgulanan proje kapsamındaki yatırımların tamamlanması ile bölgede çarpan etkisi yüksek olan seracılık faaliyetinin sıfır atık ve yenilenebilir temiz enerji projeleriyle entegre olması hedefleniyor.

Faizsiz 3 milyon TL kredi desteğini öngören projeyle güneş enerjisinden elde edilen enerji, ısı enerjisine çevrilerek seraların ısıtılmasında kullanılacak.

Bu sayede bölgenin temel gıda ihtiyacı daha düşük maliyetle üretilip, halka daha uygun fiyattan sunulacak. Çalışma sayesinde hem enflasyonla mücadeleye katkı sağlanacak hem fosil yakıt tüketimi azaltılarak karbon salınımı engellenecek.

Projenin istihdama da katkı sunması amaçlanıyor.

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