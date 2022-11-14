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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Stellantis Türkiye, elektrikli otomobillerde lider olmayı hedefliyor

AA

Stellantis Türkiye, elektrikli otomobillerde lider olmayı hedefliyor

ERZURUM (AA) - Stellantis Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın, elektrikli otomobillerde lider markalardan birisi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Akın, Erzurum'da Opel Erdemir'i ziyaretinde, geçtiğimiz son 2 yıl dünya genelinde hiç alışık olunmayan ve Kovid-19 ile hem hammadde hem de çip kriziyle beraber birçok tedarik zincirinin tıkanma sorunu yaşadığını, bunun tüm sektörleri etkilediğini söyledi.

Otomotiv sektöründe kendilerinin de tüm markalarda olduğu gibi tedarikte sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Akın, "Birçok tüketici, araç alma arzusunda olmasına rağmen istediği aracı istediği zamanda bulmakta zorlandı. Tüm markalar için söylüyorum artık tedarik problemi yavaş yavaş ortadan kalmaya başladı." dedi.

"Biz yılın son iki ayında çok ciddi adette araçlarımızı getirmeyi planlıyoruz." diyen Akın, şöyle devam etti:

"Üretimle ilgili tedarik konusundaki sıkıntı ortadan kalkıyor. Önümüzdeki sene de bunun artık tamamen hayatımızdan çıkacağını öngörüyoruz ve planlarımız bu yöndedir. Artık dünya öyle bir yöne eviriliyor ki her gün başka bir problemle karşılaşabiliyoruz. Farklı farklı şeylerle şu anda Avrupa uğraşıyor. Üretim sayılarında önümüzdeki sene bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum."

Türkiye'nin, Togg üretimine ilişkin de değerlendirmede bulunan Akın, "Togg hepimizin milli gururu. Ben ilk günden beri bir otomotivsever ve vatansever olarak, böyle bir şeyle ancak gurur duyabilirim. Heyecanlanıyoruz. Dört gözle sahalara ineceği günü bekliyoruz. İnşallah bahtı açık olur. Çok da başarılı olur." diye konuştu.

Grubun Türkiye üretimlerine ilişkin Akın, "Türkiye kapasitesi, tedarik zinciri, yan sanayi becerisiyle beraber her zaman bu anlamda en önemli aday ülkelerden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Grubun elektrikli otomobiller konusunda çok ciddi iddiasının bulunduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Elektrikli otomobillerde en lider markalardan birisi olmayı hedefliyoruz. Opel markası özelinde yakın zamanda elektrikli Corsa ve Mokka hayatımıza girecek. Diğer markalarımızda da elektrikli otomobiller hayatımıza girmeye başladı. Bu yavaş yavaş pazarlarda yerini bulacak ve bir değişim olacak gibi gözüküyor. Grup bu anlamda, tüm markalarıyla elektrikli ya da elektriklendirilmiş otomobilleriyle pazarda yerini alacaktır. Otomobil, Türkiye'de önemli bir yatırım aracı. Birçok insanın elindeki paranın değerini koruyabilmek adına kullandığı bir emtiya haline de geldi. O yüzden de talebin yüksek olduğu bir yerde fiyatlar da yukarı doğru geliyor."

Erzurum Opel Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Erdemir de markanın satış sürecine ilişkin bilgi verdi.

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