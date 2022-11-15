Doğu Anadolu'da araç camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı

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ERZURUM (AA) - Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da buzlanma meydana geldi.

Termometrelerin gece sıfırın altında 4 dereceyi gösterdiği Erzurum'da araç camları buz tuttu.

Soğuk hava nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda buzlanmalar oluşurken, bitkiler ile park ve bahçelerdeki banklar kırağı tuttu.

Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 rakımlı Ejder Zirvesi ise karla kaplandı.

- Ardahan

Gece sıcaklığın sıfırın altında 2 dereceye düştüğü Ardahan'da ise soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte park halindeki araçların camları buzla kaplandı, bitkiler kırağı tuttu.

- Kars, Ağrı

Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece sıcaklığın eksi 8 dereceye düştüğü kentte, vatandaşlar park halindeki araçlarının üzerini battaniye ve halı ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk havanın etkisiyle bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı. Keklik Vadisi'ndeki bazı dere ve şelaleler kısmen buz tuttu.

Termometrelerin gece sıfırın altında 3 dereceyi gösterdiği Ağrı'da ise soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu.

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