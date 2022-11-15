Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan tilki ile atmaca tedaviye alındı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan atmaca ile tilki, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

Kent merkezinde bir süre önce vatandaşlarca doğada yaralı ve bitkin halde bulunan tilki ile atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.

Veteriner hekim Selçuk Albayrak ve orman endüstri mühendisi Muhammet Şadi Yumlu tarafından koruma altına alınan yaban hayvanlarının bakım ve beslenmesi özenle yapılıyor.

Tilki ile atmaca, tedavilerinin ardından bulunduğu bölgelerde doğaya bırakılacak.

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