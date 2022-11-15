Erzurum'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da alacak meselesi yüzünden iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesi 5. Keresteciler Sokak'taki bir su tesisinde kısa süre çalışıp ayrılan A.Y, çalıştığı günlerin ücretini almak için iş yerine gitti.

Burada A.Y. ile tesis çalışanları arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan A.Y. ile Z.A. ambulanslarla, S.B. ise iş yerindeki arkadaşları tarafından Erzurum Şehir Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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