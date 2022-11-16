Sanatçı Metin Şentürk Erzurum'da üniversite öğrencileriyle buluştu

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ERZURUM (AA) - Sanatçı Metin Şentürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün (KYK) organizasyonunda Erzurum'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genç Bakış Açısı" programına katılan Şentürk öğrencilere türkü söyledi, söyleşi yaptı.

Şentürk sorularını yanıtladığı üniversitelilere zaman zaman nasihatlerde bulundu.

Şakalarıyla salondakileri güldüren Şentürk öğrencilere keyifli bir gün yaşattı.

KYK Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, her zaman gençlerin yanında olduklarını belirterek "Bakanlığımız kurulduğu günden bu yana gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Bu güzel günde Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Muharrem Kasapoğlu da yoğun programlarından dolayı aramızda olamadı ama her zaman sizlerin yanında olduğunu bilmenizi isteriz." dedi.

Programa Vali Yardımcısı Can Atak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve davetliler katıldı.

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