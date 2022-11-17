Erzurum'da otobüs, 3 tır ve otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, yolcu otobüsü, 3 tır ve otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Erzurum-Ağrı kara yolunun Hamamdere mevkisinde, sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle Cemil S, Hümmet E. ve Vecdi K. idaresindeki 3 tır ile Mehmet T'nin kullandığı yolcu otobüsü ve Zafer B. yönetimindeki 25 HH 346 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sıkışarak ağır yaralanan otobüs sürücüsü Mehmet T ile araçlardaki hafif yaralı oldukları öğrenilen Hurşit Y, Şule T, Fevzi B. ve Vahap B. kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsü Vecdi K, yolun karşısından bir aracın kendisine selektör yaptığını, frene bastığında yerin buz olması nedeniyle aracın kaydığını belirterek, "Yolun sağ tarafına geçecektim ama otobüsün yolcuları aşağı inmişti. Ya yolculara ya da bariyerlere vuracaktım. Ben de bariyerlere vurdum. Sonra otobüsün vurduğu kamyonun arkasına çarptım. Kazada en son ben aralarına girdim ama fren tutmadı. Yolcular yerdeydi, üzerine gitsem bir kişi değil 20 kişi vardı." diye konuştu.

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