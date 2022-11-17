Erzurum'da Erken Çocukluk Dönemi Gelişimsel Tarama ve Müdahale Merkezi açılacak

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da açılacak, erken çocukluk döneminde gelişimsel tarama ve tespit edilen sorunlara müdahalenin yapılacağı Erken Çocukluk Dönemi Gelişimsel Tarama ve Müdahale Merkezi, bölge illerine de hizmet verecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Dairesi Başkanlığının planlamaları kapsamında, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı iş birliğinde kurulacak Erken Çocukluk Dönemi Gelişimsel Tarama ve Müdahale Merkezi, kentin yanı sıra çevre illerden çocuklar ve ebeveynlere hizmet verecek.

Mereşal Çakmak Devlet Hastanesinde 2023'te açılması planlanan merkezde, ailenin hizmet alması gereken tüm alanlarda hekim, çocuk gelişimci, terapist, psikolog, sosyal çalışmacı, eğitim ve spor danışmanları gibi profesyonellerden oluşan ekiple multidisipliner hizmet birimleri kurulacak.

Burada erken çocukluk döneminde çocukların gelişimsel olarak taranması yapılacak.

Alanında yetkin ve eğitimli uzman kişilerce yapılacak taramalarda risk tespit edilen çocuklar, müdahale sürecine alınacak. Tespit edilen soruna spesifik olarak çocuğa yeni beceriler kazandırma, sorun davranışla başa çıkma, ek sorunlara yönelik tedavi planı yapılacak.

Bu kapsamda gelişimsel bozukluklarda etkili olduğu kanıtlanmış yurt dışında hali hazırda uygulanmakta olan ve ülkeye kazandırılan birçok özel müdahale programları da uygulanacak.

- Merkezde ebeveynlik becerilerini geliştirici programlar da olacak

Ebeveynlerin ebeveynlik becerilerini iyileştirmeye yönelik geliştirici ebeveynlik programlarının da uygulanacağı merkezde, uygulama sonrası değişimin ve etkinin gösterilmesi için psikometri, bilgisayar tabanlı testler ve göz takibi uygulamaları gerçekleştirilecek.

Merkezin açılışıyla Erzurum ve bölge illerdeki çocuklara, alanında uzman kişilerce ruhsal gelişim ve taramalara yönelik özellikli hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Ülke için öncü olması planlanan merkezin açılışı için kentte İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde çalışmalar devam ediyor.



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