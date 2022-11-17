Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, "iklim zirvesi"nde projelerini anlattı

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) projelerini anlattı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Sekmen, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen konferansa katıldı.

Sekmen, programda yaptığı konuşmada, sera gazı emisyonlarının dağılımına bakıldığında en çok salınıma sebep olan sektörlerin, sırasıyla enerji, sanayi, tarım ve atık olduğunu belirtti.



Kendilerinin bu hususta öncelikli olarak güneş enerji sistemleri kurarak ülkenin bu faaliyetlerine katkıda bulunduklarını ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:



"Daha temiz ve yeşil bir çevre için şehrimizde sıfır karbonlu yapılar yapmak ve ruhsat yükümlülüğümüzde olan alanlarda yapılmasını teşvik etmek amacıyla da özel projeler hazırladık. Sıfır atık projemizle ve halkımızın katılımıyla birlikte kentimizin tamamında yerinde ve atıkların kaynağında ayrı ayrı toplayıp doğal kaynakları korumaya, geri dönüşüme kazandırmaya ve kent ekonomisine katkı sunmayı hedeflemekteyiz. Bu şekilde hem katı atık depo sahamızı korumaya hem de mükerrer doğal kaynak kullanımını azaltarak dünya hammaddelerini korumaya ve bu organizasyon sonucunda da atıkları ekonomiye kazandırmak için de yoğun ve özel çalışmalarımız var."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.