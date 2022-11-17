Pasinler ilçesindeki yatırımlar törenle hizmete açıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Pasinler’in Porsuk Mahallesi’nde gerçekleştirdiği yatırımları törenle hizmete açtı.

Porsuk Mahallesi'nde düzenlenen toplu açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 8 yıldır kenti mahalle, ilçeleriyle dönüştürmeye ve yaşam standartlarını yükseltmeye devam etiklerini söyledi.

Kentin her alanda yatırımları sürdürdüğünü ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:



"Yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldik, güneş enerjisinden ve metan gazından elektrik elde ettik. Yani bir nevi doğanın gücünü kullanarak, doğayı koruma altına aldık. Asfaltta, grup ve bağlantı yollarında, yeni kavşak ve bulvar düzenlemelerinde, yol yapımında Türkiye rekoru kırdık. 8 yılda 10 milyon ton asfalt döktük. Avrupa’dan getirdiğimiz teknolojiyle yollarımızı daha kısa sürede daha konforlu hale getiriyoruz. 'Korunan Tarih Dönüşen Şehir Erzurum' fikrimizle kentsel dönüşümde örnek alınan marka bir kent olduk. Ve şimdi de mahallemizde asfalt, altyapı çalışmaları, gölet, yayla su şebeke hattı, sıvat dağıtımı, sulama kanalı, yayla yolu yapımı, alt ve üstyapı hizmetlerini sizlerin emrine sunduk. Hayırlı ve uğurlu olsun. Daha yapacağımız çok şey var. Bilinmelidir ki, Erzurum'u geliştireceğiz, Pasinler’i ve Porsuk’u da güzelleştireceğiz."

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli de yatırımlardan ötürü ilçe halkı adına Sekmen’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından mahallede gerçekleştirilen Örnek Köy ve His Göleti projeleri ile yayla yolu, sulama kanalı, hayvan gölgeliği, yayla suyu şebeke hattı ve asfalt kaplama gibi yatırımların açılışı yapıldı.

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