Salgında kooperatif kuran kadınlar hedef büyüttü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da Kovid-19 sürecinde kurdukları kooperatifte, yöresel yemek, ev tekstili ve kanaviçe gibi hediyelik eşya üreten kadınlar, ihracata yönelmek istiyor.

Sosyolog eğitimci 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Işılay Çakır'ın girişimiyle yaklaşık 2 yıl önce bir araya gelen 9 kadın, kente özgü yöresel yemekleri tanıtmak, kadın istihdamını artırmak amacıyla kentte Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Kovid-19 salgını döneminde siparişle yemek ve ardından ev tekstil ürünleri hazırlayan üyeler, pazar ve üretim ağının genişlemesiyle aralarına dezavantajlı kadınları da kattı.

Halk Eğitim Merkezinden usta öğreticilerden destek alan 73 kadın, kanaviçe, örgü bebek ile iplikten çanta gibi hediyelik eşya üretiyor.

Bunları kooperatifin web adresinden satan kadınlar, yöresel yemekleri de esnaf lokantasında tüketiciye ulaştırıyor.

Brezilya ve İran'a ürün gönderen kadınlar, kooperatifte hem sosyalleşiyor hem de aile bütçesine katkı sağlayıp meslek ve sertifika sahibi oluyor.

- Kovid-19 salgınını fırsata çevirdiler

Kooperatif Başkanı Çakır, AA muhabirine, salgın döneminde hiç boş kalmadıklarını belirterek, "Salgını fırsata çevirdik, ciddi satış yaptık. Ev tekstil ürünlerine yönelik kurduğumuz atölyede 73 kadınla hizmet veriyoruz." dedi.

Güç birliği yapıp kooperatif kurduklarını ifade eden Çakır, ürünleri kent geneli başta olmak üzere İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlere de gönderdiklerini, hedeflerinin ihracat olduğunu söyledi.

Kışın Palandöken'e gelen misafirlere kayak bebekler tasarladıklarını belirten Çakır, "Yurt içi ve dışından firmalara fason işler yapmaya başladık. Brezilya ve İran'a sattığımız örgü çanta ile lavanta kesesi çok beğenildi, siparişler arttı." diye konuştu.

Yakutiye Halk Eğitim Merkezi ile yapılan işbirliğiyle kadınlara sertifika verildiğini aktaran Çakır, Ticaret Bakanlığından makine ekipman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan ise web sitesi için teknik destek aldığını bildirdi.

Eskiyle yeniyi harmanlayıp unutulmaya yüz tutuşmuş değerleri gün yüzüne çıkarmak istediklerini vurgulayan Çakır, yaptıkları çeşitli ürünler için marka ve patent başvurusunda bulunduklarını kaydetti.

Çakır, bir süre önce Halk Bankasınca "Marka kooperatif" seçilmelerinden dolayı da gurur duyduklarını belirtti.

- "Yani hem okuyor hem çalışıyorum"

Usta öğretici Fatma Çobanoğlu da amigurumi (tığ örgü yöntemi ile yapılan oyuncaklar), bebeklere Palandöken'deki kayakçıların modelini, örgü bebeklere de yöreyi temsil eden işlemeler yaptıklarını ifade etti.

Kooperatifte olmaktan mutlu olduğunu belirten ev hanımı Aycan Kulabi ise "Aile bütçeme ciddi anlamda katkı sağladım. Çanta, mutfak takımı, yatak ve masa örtüleri üretiyoruz." dedi.

Aslı Çakır da kooperatifte kurslara katılıp sertifika aldığını belirterek, "Burada hem sosyalleşiyor hem de para kazanıp ailemize katkı sağlıyoruz. Çıraklık okulundan usta öğreticilik ve lise diploması alacağım. Yani hem okuyor hem çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

6 çocuk annesi Melahat Delikaya ise kadınların bu tarz işletmelere gelip el becerilerini geliştirmesini istedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.