Erzurum'da "Adalet Bilinci" söyleşisi düzenlendi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi tarafından "Adalet Bilinci" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye, Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil konuk oldu.

Danıştay'ın çalışmalarına ilişkin öğrencilere bilgi veren Akçil, meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeleri katılımcılarla paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçil, Türkiye'nin bağımsızlığına, özgürlüğüne, hürriyetine, diline, kültürüne ve yaşayış tarzına sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Bu tarzın benimsenerek genç nesillere aktarılmasının önemli olduğunu vurgulayan Akçil, "Bu değerleri bilmeniz lazım ki sizin evlatlarınız da bu devletin ve milletin kıymetini bilsin. Atalarımız tarih boyunca bunun mücadelesini vermiş. Ecdadımız 14-15 yaşında Çanakkale’de hiçbir beklenti içerisinde olmadan canlarını vermişler. Niye diye sorarsanız sadece ve sadece gelecek neslin huzur içinde hayatını sürmesi, mutlu olması ve bağımsız yaşaması için." değerlendirmesinde bulundu.

Akçil, öğrencilere bazı tavsiyelerde de bulunarak, şunları kaydetti:

"Sizler iyi hukukçular olarak öncelikle adalet bilincine kendinizin inanması ve kendinizin adil olması lazım. Allah, Kur'an-ı Kerim’de adil olmayı emrediyor. Adalet önce iç alemde başlar. İç alemde adil olmayan dış alemde adil olamaz. İçinizde husumet, kin, düşmanlık beslemeyeceksiniz ve insanları seveceksiniz. İç aleminizi güzelleştirirseniz bu zaten dışa yansır. Beraber çalıştığınız insanlara selam verip hal hatır sorun. Bu sizi sevdirir saydırır ve gittiğinizde arkanızdan iyi izler bırakır."

Söyleşinin sonunda Akçil, öğrencilerin sorularını cevapladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özcan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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