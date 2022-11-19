Erzurum'da 6 ayda yaklaşık 80 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

ERZURUM (AA) - Yakutiye Belediyesi, kentte kapsamlı yürüttüğü çalışmalarla son 6 ayda yaklaşık 80 ton atığın geri dönüşüme kazandırılmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne katkı sunmak isteyen Yakutiye Belediyesi 6 ay önce kentte "1. Sınıf Atık Getirme Merkezi" kurdu.

Yakutiye ilçesi sınırlarındaki 200 noktaya 2'li, 30 noktaya ise 7'li "Mobil Atık Getirme Merkezi" sistemlerini kuran belediye, son 6 aylık süreçte tonlarca atık biriktirdi.

Atıkları 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde toplayan belediye görevlileri, bunlardan bertaraf edilmesi gerekenleri imha etti, yaklaşık 80 tonunu ise fabrikalara göndererek geri dönüşüme kazandırılmasını sağladı.

- "Merkezdeki 14 bölümde atıkları biriktiriyoruz"

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AA muhabirine, Türkiye'de ve dünyada son zamanlarda en çok rağbet gören çevre hareketinin "sıfır atık"la ilgili çalışmalar olduğunu söyledi.

Belediye olarak bu konuda ilerleme kaydettiklerini aktaran Uçar, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın belirlemiş olduğu gerek altyapı, gerek üstyapı, gerekse eğitim noktasında çok ciddi 18 kriter var. Yakutiye Belediyesi olarak bunları tamamlamış olduk ve bugün itibarıyla Doğu Anadolu'nun halihazırda sıfır atık belgeli tek belediyesiyiz. Bundan dolayı mutluyuz ve gururluyuz. Bunun için şehirde çok önemli üstyapı çalışmaları yaptık. Özellikle 200'e yakın noktada 2'li ayrıştırma, 30'a yakın noktada 7'li ayrıştırma sistemleri ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni kurduk. Burada 14 bölümde atıkları biriktiriyoruz ve bertaraf merkezlerinde bertaraf ediyoruz. Bu bizler için önemli bir çalışma."

Uçar, Erzurumluların geri dönüşüm konusunda duyarlı olduğunu belirterek, vatandaşların desteğiyle iyi çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

- "2 tondan fazla ilacın bertarafını sağladık"

Son 6 ayda yaklaşık 30 tondan fazla kağıt birikimi yaptıklarını ve bunun da 510 ağacın kesilmesini önleyecek miktara denk geldiğini bildiren Uçar, şunları kaydetti:

"7-8 ton plastik topladık, bu da 35 bin kilovat üzerinde enerji tasarrufu demektir. 20 tona yakın camı geri dönüşüme kazandırdık. Bu da 500 kilogram sera gazı salınımın engellenmesine tekabül ediyor. Metal birikimlerimiz, tüm sağlık tesislerine yerleştirdiğimiz ilaç atık kutularıyla 2 tondan fazla ilacın bertarafını sağladık. Özellikle temiz su kaynaklarımızın kirlenmesine neden olan atık yağlar çok önemli. Biz 2 bin litrenin üzerindeki yağın dönüşümü ile yaklaşık 2 milyon metreküp suyumuzun kirlenmemesini sağladık."

Diğer atıklarda da geri dönüşüme ciddi kazanımlar sağladıklarını vurgulayan Uçar, "sıfır atık" hedefiyle çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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