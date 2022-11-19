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Erzurum'da "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde yapılacak konutların kuraları çekildi

AA

Erzurum'da "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde yapılacak konutların kuraları çekildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi” kapsamında inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapıldı.

Erzurum Kapalı Spor Salonu'ndaki kura çekimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Erzurum merkez ile Hınıs, Oltu ve İspir ilçelerinden sosyal konut projesine başvuruları geçerli olan 30 bin 14 vatandaştan 1555 kişi konut sahibi oldu.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Kura sonucu ev çıkan gazi Fırat Küçük, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Devletimiz bizlere böyle bir hak tanıdığı için teşekkür ediyorum. Ailemle beraber bunun mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Emekli kategorisinde ev çıkan 59 yaşındaki Emine Tahur da çok sevindiğini söyledi.

İlk kez ev sahibi olacağını anlatan Tahur, "Allah herkese nasip etsin. Çok mutlu oldum, çok duygulandım. Sevincimden kendimi zor tutuyorum." ifadelerini kullandı.

Fatma Söylemez ise ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını aktararak, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara da TOKİ'den ev çıkmasını temenni ettiğini kaydetti.

Kura çekimine Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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