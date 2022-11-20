Erzurum ve Kars'ta soğuk hava ve sis etkili oldu

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ERZURUM (AA) - Erzurum ve Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erzurum'da, yüksek kesimlerdeki kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu.

Kentin kuzey bölgelerinde ise yer yer sis görüldü.

- Kars



Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde araçların camları buz tuttu. Bina çatıları ile bitkilerin kırağıyla kaplandığı ilçede bazı sürücüler de araçlarının camını soğuktan korumak için battaniye ile örttü.

Kırsal alanlarda ise soğuk havaya rağmen besiciler koyunlarını merada otlatmaya çalıştı.

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