Erzurum'da Çocuk Hakları Parkı açıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne dikkati çekmek amacıyla Yakutiye Belediyesince yapımı tamamlanan Çocuk Hakları Parkı törenle açıldı.

Lalapaşa Mahallesi'ndeki parkın açılışında, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri yaptı.

"Çocuk Hakları Sözleşme Maddeleri", "Haklarımla ödev ve sorumluluklarımı da biliyorum", "Sağlıklı kalmak için spor yap", "Dişlerini fırçala" gibi tabelaların bulunduğu parkta, Yakutiye Gençlik Merkezi ekipleri de palyaço ve çeşitli kostümler giyinerek çocukları eğlendirdi.

Çocuk Hakları İl Temsilcisi Melisa Korucu ile Beratcan Taşkesenli'nin konuşmaları sonrası çocuklara çeşitli hediye ve balon dağıtıldı.

Bazı mahalle sakinleri de binalara astıkları pankartlarla Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'a park için teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, açılışta, parkın hayırlara vesile olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yakutiye Belediye Başkanı Uçar da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yaptıkları iş birliği kapsamında, hem günün anlamına dikkati çekmek hem de farkındalık oluşturmak için simgesel park yaptıklarını söyledi.

- "Parkımız Erzurum'da ilk olup, ülkemizde ise birkaç parktan birisidir"

Günün kahramanı çocuklar olmasından dolayı konuşma ve söz hakkını öncelikle onlara verdiklerini belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Dinimiz, örfümüz, adetimiz çocuklarımızı her zaman ön plana almıştır. Çocukları ailenin en önemli üyesi yapan kültürden, maneviyattan gelmekteyiz. Peygamberimiz Hz. Muhammet, 'çocukları sevin, onlara şefkatli davranın ve onlara verdiğiniz sözü tutun, çünkü çocuklar rızkı sizin verdiğinizi zanneder" buyurmuştur ve İslam dininin çocuğa ne kadar önem verdiğini anlatmıştır. Parkımız Erzurum'da ilk olup, ülkemizde ise birkaç parktan birisidir."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş da devlet korumasındaki çocuklara en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını, çocukları yetenekleri doğrultusunda sportif ve sanatsal etkinliklere yönlendirdiklerini söyledi.

Kentte yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren İlbaş, "Erzurum'daki yatılı kurumlarımız 256 kapasiteyle hizmet vermektedir, fiili bakılan çocuk sayımız 184'dür. Şu an 44 koruyucu ailenin yanında bulunan çocuk sayımız 54'dür. 2 çocuğumuz evlat edindirilmiştir. Ayrıca sosyo ekonomik destek kapsamında bin 741 çocuğa ailesi yanında ekonomik destek sağlanarak, bakımları gerçekleştirilmektedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı, çocuklara pasta ikram edildi.

Açılışa, Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle sakinleri ile çocuklar katıldı.

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