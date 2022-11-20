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Erzurum'dan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

AA

Erzurum'dan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

ERZURUM (AA) - Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.

Bu çerçevede Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hastanede yaptırılan sağlık kontrolünün ardından otobüslerle Erzurum Havalimanı'na getirildi.

Burada pasaport işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, charter seferiyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderildi.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2022'den itibaren Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden 4 bin 688 Afganistan, 2 bin 196 Pakistan ve 788'i de diğer ülke vatandaşlarından oluşan 7 bin 672 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Ayrıca Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkez'inde işlemleri tamamlanan 363 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ise bugün ve yarın gece yapılacak 2 charter seferiyle Erzurum Havalimanı'ndan sınır dışı edilecek.

Ülkeye yasa dışı şekilde girmeye teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin girişlerinin, etkin sınır denetimleri sonucunda engellendiği bildirildi.

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