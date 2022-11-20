Erzurum'da üniversitelilerden 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden oluşan gönüllü tiyatro ve müzik gurubu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çeşitli etkinliklerle çocukları eğlendirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezinde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Üniversite öğrencileriyle Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllüleri, buraya gelen çocukları kapıda karşılayarak yüzlerini boyadı. Daha sonra merkezde, zeka oyunları ve boyama gibi etkinliğe katılan çocuklar, müzik ve tiyatro gurubunun gösterileriyle de eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlik kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 1 haftadır 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne hazırlık yaptıklarını belirtti.

Bu güzel günde çocukları eğlendirmek istediklerini ifade eden Yılmaz, "Müzik ve tiyatro gurubumuz çocuklara bir günlük şenlik yapacak. Her gün çocuklarımızın günü olsun. Çocuklar velinimetimiz, geleceğimizin teminatıdır. Onları güzel şekilde eğitirsek ülkemizin geleceğini daha güzel kılacaklar." dedi.

Gönüllülerin lideri üniversite öğrencisi Zehra Erdoğan ise yaklaşık 50 kişilik üniversite öğrencisi olan gönüllü gurubuyla etkinliğe katıldıklarını söyledi.

Çocuklar ve ailelerinin etkinliğe ilgi gösterdiğini ifade eden Erdoğan, "Çocukları bu özel günde eğlendirip sevindirmeye çalışıyoruz. Merkeze gelen çocukların önce yüzlerine gülen yüz boyaması yaptık. Ardından yüzlerini boyadığımız çocuklar etkinlik alanına gelerek buradaki materyallerden kendilerine uygun oyuncak yapıyor. Sonra ebru, akıl ve zeka masalarında eğlenceli gün geçiriyorlar." diye konuştu.

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