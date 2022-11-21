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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

AA

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bazı yollarda buzlanma oluştu.

Kentin kuzey bölgelerinde ise yer yer sis görüldü.

- Kars

Kars'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini gösterdi.

Termometrelerin gece sıfırın altında 4,5 derece ölçüldüğü kentte, araçların camı buz tuttu, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Bazı sürücüler araç camlarına battaniye ve örtü sererek buzlanmaya karşı önlem aldı.

- Ardahan

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü Ardahan’da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk nedeniyle park halindeki araçların camı buz tuttu.

Sabah bitkilerde kırağı oluştu.

- Ağrı

Ağrı'da da soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 2,5 derece ölçüldüğü kentte, bazı bölgelerde buzlanma oluştu.

Kenti komşu illere bağlayan kara yollarında yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar da buz tutan araçlarının camını kazıyarak temizledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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