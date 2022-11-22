Erzurum ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum ve Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bazı yollarda buzlanma oluştu.

Yüksek kesimleri karla kaplanan kentin kuzey bölgelerinde ise yer yer sis görüldü.

- Kars

Kars'ta da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 4,5 derece ölçüldü.

Soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu.

Sarıkamış ilçesinin Acısu bölgesinde bazı besiciler, kırağı ile kaplanan arazide hayvanlarını otlattı.

İlçede yolların buz tutması nedeniyle polis ekipleri sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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