Down sendromlu ressam 20 portre siparişi aldı

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ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da çocukluğunda marangoz dedesinin tasarımlarını çizerek resim yapmaya başlayan, gençlik merkezinde aldığı eğitimle kendini geliştiren down sendromlu Yunus Emre Kaya, üniversiteli olmanın hayalini kuruyor.

30 yaşındaki Kaya'ya, 3 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu, hafif atlatılmış down sendromu tanısı konuldu.

Çocuk yaşta dedesinin tasarımlarıyla resim yapmaya başlayan Kaya, yaklaşık 8 yıl önce bu yeteneğini geliştirmek için Yakutiye Gençlik Merkezi'ndeki kursa katıldı.

Burada kara kalem, akrilik, yağlı boya ve portre resim eğitimiyle engelleri aşıp kendini geliştiren Kaya, hayal dünyasını tuvale dökmenin mutluğunu yaşıyor.

Aldığı portre siparişleriyle harçlığını da çıkaran Kaya'nın hayali, güzel sanatlar fakültesinde okumak.

- Siparişler almaya başladı

Kaya, AA muhabirine, dedesinden aldığı ilhamla resme başladığını, sürekli çizimler yaparak kendini geliştirdiğini söyledi.

İyi bir ressam olmak için çok çalıştığını belirten Kaya, kara kalemle başlayıp sonrasında portre, tablo ve yağlı boya resimler yaptığını anlattı.

Yaklaşık 8 yıldır gençlik merkezinde eğitim aldığını ifade eden Kaya, "Burada doğa resimleri gibi içimden gelenleri yapıyorum. Hedefim, güzel sanatlar fakültesinde üniversite okumak, bunun için sınırları zorluyorum." dedi.

Kaya, günün çoğunu resim yaparak geçirdiğini, sanatla meşgul olmanın kendisine terapi gibi geldiğini aktardı.

Gençlik merkezindeki kurslar sayesinde resim yeteneğini pekiştirdiğini dile getiren Kaya, "Resim yapınca mutlu oluyorum, çevrem de oldu. Resim yapmak çok iyi geldi, bütün gençlere, engellilere tavsiye ederim. Şu an 20 portre siparişim var. Çocukluğumdan beri yaptığım resimleri de saklıyorum." diye konuştu.

Merkezin resim hocası Kuddüs Demir ise Kaya'nın resim yeteneğini keşfettiğini ve bunun kaybolmaması için destek verdiğini söyledi.

Öğrencisinin sürekli çizim yaparak sanatını geliştirdiğini anlatan Demir, "Yunus Emre, buradaki gençlere de güzel örnek oldu. Artık portre çizmeye başladı ve sipariş alıyor. Çok yol katetti. Önemli günlerde resimlerini sergiledik." dedi.

- "Resimle hayata bağlandı"

Eğitim verecek seviyeye gelen Kaya'nın resim yaparak hem terapi görüp hem de sosyalleştiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"At çizimi anatomik anlamda zordur ama Kaya rahatlıkla çiziyor. İlerleyen zamanda Yunus Emre'nin müthiş sanatçı olacağına inanıyorum. Resim, hobi anlamında en etkili sosyal araçtır ve bunu Kaya'da gördük. Resimle hayata bağlandı, sosyal çevresi oldu. Bu süreçte çok sayıda kurstan belge aldı."

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