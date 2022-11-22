Erzurum'da valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcu tutuklandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da otobüsle seyahat ederken valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcu tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurdun batı illerine uyuşturucu nakli yapacağı bilgisi üzerine Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinde uygulama yaptı.

Kontrollerde İran'dan yurda giriş yaptığı tespit edilen yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagaj kısmındaki iki ayrı valizde kırmızı reçete ile satışı yapılan 4 bin 129 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Otobüste yolcu olarak bulunan Kobra B, Abbas S. ile Shaıgan S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Kobra B. ile Shaıgan S. tutuklandı, Abbas S. ise serbest bırakıldı.

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