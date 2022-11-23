"Küresel Öğretmen Ödülü" alan Tuba Güler, "iklim elçileri"ni dünyaya duyurmayı amaçlıyor

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ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da öğrencileriyle hayata geçirdiği ulusal ve uluslararası projeleriyle "Küresel Öğretmen Ödülü" alan Tuba Dumlu Güler, "Minik İklim Elçileri Projesi"ni yabancı meslektaşlarıyla paylaşarak dünyaya duyurmayı hedefliyor.

Yaklaşık 15 yıl önce Pasinler ilçesinin Taşkaynak köy okulunda göreve başlayan ve özellikle kız çocuklarının eğitimi için çaba gösteren Güler, meslek hayatı boyunca öğrencileri ile bilimsel projeler hazırladı.

Halen Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulunda öğretmenlik yapan ve fen bilimleri dersinde oryantiring gibi farklı ve yenilikçi eğitim metotlarıyla öğrencilerine bu dersi sevdiren Güler, 2017'de Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenler arasında düzenlenen "Anı" yarışmasında Türkiye birincisi seçildi.

Bakanlık tarafından, 2013 ve 2019'da iki kez yılın öğretmeni de seçilen Güler, hazırladığı "Almira ve Beyaz Bilim" dergilerini öğrencilere ve meslektaşlarına ulaştırıp faydalı olmaya çalıştı.

Öğrencilerinin başarısını artırmaya yönelik çalışmalarıyla TÜBİTAK'tan 3 kez Türkiye birinciliği elde eden Güler, sosyal sorumluluk projeleriyle de takdir topladı.

"Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği" dersini Bakanlığın ders müfredatından önce derslerine entegre eden ve başlattığı "Minik İklim Elçileri Projesi" ile öğrenci ve velilerini "iklim elçisi" yapan Güler, bu projesini dünya çapında geliştirmeyi amaçlıyor.

Güler, Hindistan merkezli AKS Education isimli kuruluş tarafından verilen, 115 ülkeden on binlerce öğretmenin projeleriyle başvurduğu "Küresel Öğretmen Ödülü"nü bu yıl kazanan isimler arasında yer aldı.

- "Kız çocuklarının okullaşma oranını artıracak çalışmalar yaptım"

Güler, AA muhabirine, meslek hayatı boyunca çalıştığı okullarda sosyal sorumluk projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

Kız çocuklarının okullaşması için yaptığı çalışmaları anlatan Güler, "Köy okullarında kız çocuklarının okullaşması yeterli seviyede değildi. Milli Eğitim Bakanlığının da bu kapsamda güzel çalışmaları oldu, ben de bir öğretmen olarak 'ne yapabilirim' diye düşündüm ve mesleğimin ilk yıllarında kız çocuklarımızın okullaşma oranını artıracak çalışmalar yaptım." dedi.

Güler, kız çocuklarının okullaşması için 2008'de öğrencileriyle velilere mektup yazdıklarını dile getirerek, "Velilere mektup projesi ile çok sayıda kız çocuğunun hayatına dokunup okullu olmasını başardık. Kız çocukları başarılı oldukça aileler onlara daha çok şans verdi. Birçok yarışmada kız ve erkek öğrencilerimizle Türkiye şampiyonlukları elde ettik." diye konuştu.

Çalışmalarının meyvesini verdiğini ifade eden Güler, tüm öğrencilerini bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında desteklediğini aktardı.

Projelerine destek veren İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve kurum yetkililerine teşekkür eden Güler, belediyelerle kuraklık tehlikesine karşı tasarruf ve tedbirlere yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

- "Dünyanın geleceğinde söz sahibi olacak gençler yetiştirmeyi hedefliyorum"

Dünyadan yaklaşık 3 milyon öğrencinin katılımıyla düzenlenen iklim eyleminde öğrencileriyle fidan diktiklerini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüme kazandırmalar yaptık. Minik İklim Elçileri Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile belediyelerle iş birliği yapıp bazı etkinliklerle iklim değişikliğine dikkati çekeceğiz. 'Doğa ve çevrenin korunması', 'kuraklık tehlikesine karşı nasıl tedbir alınır?' Bunlarla ilgili de toplantı, eğitim ve seminerler düzenleyeceğiz. Sonra bu çalışmayı e-twinning projesi kapsamında yabancı meslektaşlarımla yürüteceğiz ve onların da öğrencilerini çevreci olarak yetiştirmesini sağlayacağız. Öğrencilerimiz ülke sınırlarını aşıp geleceğe dair söz sahibi olacakları projelere imza attıkça mutlu oluyoruz. Gelişen bilim ve teknolojiye ayak uyduracak ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olacak nitelikli gençler yetiştirmeyi hedefliyorum."

Öğrencilerden Batuhan Çakan da 2019 yılında 6. sınıfta öğretmeniyle tarih alanında TÜBİTAK projesi hazırladıklarını söyleyerek, "Tarih projemizle Türkiye ve bölge birinciliği kazandık, hocamıza katkılarından dolayı teşekkür ederim. Hayalimdeki Türkiye birinciliği TÜBİTAK başarısına Tuba hocamla imza attık." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Önder ise Tuba öğretmeni ile derslerinin eğlenceli geçtiğini ve TÜBİTAK projesine katıldığını belirtti.





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