Erzurum'da kuyumcuyu dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da kuyumcuyu dolandırdıkları iddia edilen ve farklı illerde düzenlenen operasyonla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.



Merkez Yakutiye ilçesinde kuyumcu M.G, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını ifade ederek, suç duyurusunda bulundu.

M.G, telefonla arayan şahısların "FETÖ tarafından satılan altınlar üzerinde kriminal inceleme yapılabilmesi için kendilerine verilmesi gerektiğini, altınların kendilerine ulaşmaması durumunda örgüt üyeliğinden tutuklanacağını" belirtmeleri üzerine 400 bin lira değerinde altını şüphelilere teslim ettiğini söyledi.

Zanlıların banka yoluyla 350 bin lira daha aldığını belirten M.G, şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Ferhat T, Aydın A. ve Mehmet T'yi Diyarbakır'da, Rıdvan A'yı Antalya'da, Sadullah Ü'yü Sivas'ta yakaladı.

Erzurum'a getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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