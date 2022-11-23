Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı ortalama 144,32 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Kavurma Kg 140,00 147,03 144,32 ESKS Et büyükbaş Kg 69,80 99,00 81,64 ESKS Et küçükbaş Kg 64,00 64,00 64,00 ESKS Kaşar peyniri Kg 111,98 140,00 115,31 HTS Yağlı peynir Kg 80,00 110,00 99,20 HTS Tereyağı Kg 117,00 135,00 125,06 HTS

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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