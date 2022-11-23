Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 43 yaşında

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 43 yıl önce kurulan cemiyetin, bölgede yerel ve yaygın basında görev yapan basın çalışanlarının sorunlarının çözümünde önemli rol üstlendiğini bildirdi.

Özsoy, DAGC'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki meslek örgütleri ve çatı meslek kuruluşu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGC) ile yakın ilişkilerin devam ettiğini belirtti.

DAGC önderliği ve genel başkanlığında Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 14 ilin Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu çatısı altında birlikte hareket edildiğini ifade eden Özsoy, şunları kaydetti:

"Bu çabayı yürekten ortaya koyanlar her türlü saygı ve takdiri hak etmektedirler. Kuruluşumuzdan günümüze kadar geçen sürede görev yapan başkanlarımızdan ebediyete kavuşan Mithat Turgutcan, Celal Kaçtıoğlu, Durdemir Bilirdönmez ile üye ve meslektaşlarımız, meslek büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bölgemizde ve kentimizde zor şartlar altında görev yapan gazeteci üyelerimiz ve meslektaşlarımıza sağlık ve esenlikler diliyoruz. DAGC’nin daha nice yıllara ulaşmasını, kuruluşumuzun 43. yılının camiamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

Özsoy, basının demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu hatırlatarak, vatandaşın haber alma hakkının kutsal olduğunu aktardı.

DAGC'ın devlet ve milletten taraf olduğunu vurgulayan Özsoy, "DAGC, FETÖ ve diğer bölücü örgüt ve şer odakları ile ülkemizi bölmeye yönelik her türlü yapılanmanın karşısındadır. Bizler, meslek icabı sorunlarımız olduğu gibi sorumluluklarımızın da olduğunun idraki içerisindeyiz. Kentimiz, ülkemiz ve milletimize karşı sorumluluklarımız sorunlarımızın önünde gelir. DAGC ve mensupları bu yönde çalışmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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