Erzurum'da yaralı bulunan kaya kartalı tedavisinin ardından doğaya salındı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da devriye gezerken jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan ve tedavisi yapılan kaya kartalı doğaya bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aziziye ilçesinin Demirgeçit mevkisinde önleyici kolluk devriyesi sırasında sol ayağından yaralı yetişkin kaya kartalı buldu.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi tarafından muhafaza altına alınan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaya kartalı, burada yapılan bakım ve tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.

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