Erzurum'da 1000 öğrenciye kışlık giysi yardımı yapıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde hayırsever bir iş adamı tarafından 1000 öğrenciye kışlık giysi yardımı yapıldı.

Hollanda'da yaşayan iş adamı Gökhan Gür, memleketindeki öğrencilere mont, ayakkabı, bot, atkı ve bere olmak üzere kışlık giysi hazırladı.



Vali Okay Memiş ile Gür, Oltu Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulunda 1000 öğrenciye kışlık kıyafetlerini dağıttı.



Kışlık giysi yardımı alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Vali Memiş, daha sonra Oltu Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek yapımı süren fabrikalar hakkında bilgi aldı.

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