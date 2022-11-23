Erzurum'da Sezai Karakoç için anma programı düzenlendi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Türk edebiyatının önemli yazarlarından şair ve mütefekkir Sezai Karakoç'u vefatının 1. yılında anma programı düzenlendi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda, geçen yıl 16 Kasımda 88 yaşındayken hayatını kaybeden Karakoç, ölüm yıl dönümünde anıldı.

Yazar ve şair Şaban Abak, programda yaptığı konuşmada, yazar, şair ve fikir adamı Karakoç'u anmak için toplandıklarını söyledi.

Karakoç'un, yüzyılda bir gelebilecek büyük aydınlardan biri olduğunu bildiren Abak, "Her yüzyılda milletimizin içinde çok kıymetli şair, yazar, düşünce, bilim, komutan ve devlet adamı çıkmıştır. Bunların bazıları çok büyüktür. Biri, ikisi en büyüktür. Öyle biri var ki sadece yaşadığı dönemin değil, sonraki yüzyılların meşhuru ve büyüğüdür. Mesela Yunus Emre öyle biridir. Bize bu vatanı emanet eden, bu memleketi, dini, dili, hürriyeti bahşeden, bu uğurda mücadele eden, eserleriyle, dişiyle, tırnağıyla canını veren bütün ecdadımıza rahmetler diliyorum. Bu vesileyle Karakoç'u anarken bütün ecdadımızı anmış olduk." diye konuştu.

Abak, gençlere Karakoç'un eserlerini okuması tavsiyesinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Gençlerin birer aydın, okumuş, yazmış, eli kalem tutmuş, memleketin, milletin ve dünyanın meseleleriyle ilgilenen, siyasi, bilimsel, teknolojik, tıbbi, dini, sanatsal veya toplumsal olarak yetişmeye başladıkları dönemde, Karakoç'un eserlerini ve hakkında yazılanları okuyup bilmesi gerekiyor. Karakoç, daima birlik olmamızı ister, çünkü güç sahibi olmamız lazım. Müslümanların ırkçılıktan uzak durmalarını istiyor. Müslümanlar tek bir çatı altında buluşabilirlerse, kardeşleri gibi birbirilerini sevebilirlerse, dayanışma içinde olabilirlerse Orta Doğu'da büyük bir siyasi güç ortaya çıkacaktır ve kimse Müslümanlara dokunamayacaktır diye, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç gibi Cumhuriyet dönemi şairlerinin temel ana fikirleri bu şekildedir."

Programa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Fevzi Polat, Kültür ve Sosyal Daire Başkanı Ergün Ergin, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.