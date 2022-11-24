Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da araçların camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu. Termometrelerin gece sıfırın altında 1 dereceyi gösterdiği kentin yüksek kesimleri de karla kaplandı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Ardahan'da da park halindeki araçların camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu. Dağlar da kar yağışıyla beyaza büründü.

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