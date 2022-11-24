Erzurum'da atıl durumdaki mezbaha "et entegre tesisi" olarak ekonomiye kazandırıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aziziye Belediyesi, ilçedeki atıl mezbahayı özel sektör işbirliğiyle et entegre tesisine dönüştürdü.

Belediye ait uzun süredir Organize Sanayi Bölgesi'nde atıl durumda bulunan mezbahanın ekonomiye kazandırılması için çalışma yapıldı. Bu kapsamda özel sektör işbirliğinde onarımdan geçirilip modernize edilen atıl iş yeri ekonomiye kazandırıldı.

Et entegre tesisi olarak hizmet vermeye başlayan tesiste, 23 kişiye de istihdam sağlandı. Tesisin açılışında ızgarada et pişirilip vatandaşlara ikram edildi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, AA muhabirine, tesisin atıl halde kalmaması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Hem yerel işletmeciyi desteklemek hem de belediyenin imkanlarını vatandaşlara sunmak istediklerini ifade eden Orhan, şöyle konuştu:

"Yapılan usullerle bir işletmecimizle o atıl tesisimizi aktif hale getirdik. Gerçekten ilçemizin ekonomisine de istihdamına da ciddi anlamda bir katkısı oldu. Artık tesiste vatandaşlarımızın kullanımına sunulan ürünler üretilmeye başlandı. Bizim için en önemli konu hem istihdama katkı yapması hem de ürünlerin yine ucuz bir şekilde vatandaşların kullanımına sunulması. İlk etapta 23 vatandaşımıza ekmek kapısı oldu. İnşallah ileride tesis gelişerek istihdamı da daha da artırılmasını istiyoruz."

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