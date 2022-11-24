Bilim Erzurum'dan Öğretmenler Günü kutlaması

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ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliği ile kurulan Bilim Erzurum'un çalışanları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kırsaldaki öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Söğütlü Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokulu ziyaret eden çalışanlar, buradaki öğrencilere bilim ve teknoloji alanında yapılan materyalleri gösterdi.

"Sıcak Hava Balonu" ve "Robot Bilim" isimli atölyelerin yapıldığı ziyarette, öğrencilere deney yaptırıldı, atölye eğitimi verildi.

Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in gönderdiği hediyeler öğretmenlere verildi.



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