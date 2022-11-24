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Doğu Anadolu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA

Doğu Anadolu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

ERZURUM (AA) - Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Okay Memiş, Erzurum'un tarihine, kültürüne ve eğitimine önem veren bir şehir olduğunu söyledi.

Öğrencilere çağın gerektirdiği şekilde eğitim vermek istediklerini belirten Memiş, "Çocuklarımızı her alanda çok iyi yetiştirmek istiyoruz. Batının materyalist felsefesinden farklı bir durumumuz var. Çocuklarımızı aynı zamanda etik değerlere uygun yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da milletin maddi ve manevi kültürünün emanetçisi olarak her daim görevlerini fedakarca yapmaya devam edeceklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Atatürk Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu koro türküler seslendirdi.

Törende, göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti, hizmet süresini dolduran eğitimcilere de plaket verildi.

- Ardahan

Ardahan'da İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Bulut ve beraberindekiler ardından Vali Vekili Mehmet Fatih Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Gençlik Merkezi'nde devam eden kutlamalarda, öğrenciler şiirler okudu, oratoryo gösterisi yapıldı.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği programda, şehit öğretmenler anıldı.

- Tunceli

Tunceli'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda öğrenciler şiirler okuyup, müzik dinletisi ve tiyatro gösterileri gerçekleştirdi.

Stajyer öğretmenlerin yemin ettiği programda yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

- Ağrı

Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Abide Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren program, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam etti.

Vali Osman Varol, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek ve beraberindekilerle program öncesi öğrencilerin resim sergisini gezdi.

Varol, programda, kentte geçen hafta trafik kazasında vefat eden öğretmen ile terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırılarda hayatını kaybeden eğitimcilere Allah'tan rahmet diledi.

Öğretmenliğin dünyanın en eski mesleği olduğunu ifade eden Varol, "Bu dünyada belki evrende bizi diğer canlılardan ayıran en temel özellik bilgiyi üretebilme, bunu saklayabilme ve bizden sonraki kuşaklara bunu aktarabilme yeteneğimizdir. Bu sayede tüm dünyayı ve doğayı da istediğimiz gibi dönüştürerek kendimize göre hayatı yaşamaya devam ediyoruz. Bunu mümkün kılan şey öğretmenlerimizin varlığıdır. İnsanoğlu bu özelliği vesilesiyle var olduğu günden bugüne kadar her zaman bir öğretmenlik müessesesine sahip olmuştur." dedi.

Sinevizyon gösterisi ile devam eden programda, aday öğretmenlerin yemin töreni yapıldı.

Program, Vali Varol'un emekli ve başarılı öğretmenlere plaket vermesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İbrahim Çeçen Üniversitesi arasında iş birliği protokolünün imzalanmasıyla sona erdi.

- Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay çelenk sundu.

Halk Eğitim Merkezi'nde devam eden programda, öğretmenler gününün önemini belirten konuşmalar yapıldı, sinevizyon gösterisi sunuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kültürün ve medeniyetin temelini eğitim, öğretimin oluşturduğunu ve onun yapıcısının da öğretmenler olduğunu söyledi.

Öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Öksüz, "Öğretmenlik, onurlu, emek, özveri ve sabır temelleri üzerinde icra edilen, bilgi ve tecrübeyle çocuk ve gençlerimizi hayata hazırlama mesleğidir, bir gönül işidir, bir sevgi işidir. Bu yüzdendir ki öğretmenlik, en saygın ve en kutsal meslek olarak kabul edilmektedir. Bu onurlu mesleğin malzemesi de insan olduğu için göreviniz daha da büyük bir önem arz etmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

- Iğdır

Iğdır Belediyesi önünde bulunan Atatürk büstüne İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti.

Burada öğretmenler ile öğrencileri, şiir ve tiyatro gibi bazı etkinlikler düzenledi.

- Erzincan

Erzincan'da belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan etkinlikler, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam etti.

Vali Mehmet Makas, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğundan bahsederek, vefat eden ve şehit olan öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı program, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreniyle sona erdi.

Programa, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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